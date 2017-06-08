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  3. 08 Haziran 2017 19:29

Şahinler ve Sarallar davasında flaş tahliye

"Sarallar" ve "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen sanıklar hakkında mahkeme kararını verdi.

Şahinler ve Sarallar davasında flaş tahliye
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“Sarallar” ve “Şahinler” olarak bilinen organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 74 sanığın yargılandığı davada mahkeme Sedat Şahin’in oğlu Serkan Şahin, yeğeni Mehmet Şahin ve Burhanettin Saral’ın aralarında olduğu 28 kişinin tahliyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Şahinler ve Sarallar grubu olarak bilinen organize suç örgütleri yönetici ve üyelerine yönelik 74 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Organize suç örgütü liderleri Sedat Şahin ve Burhanettin Saral’ın aralarında bulunduğu sanıklar 3 gün mahkemede ifade verdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında mahkeme alınan savunmalar ve beyanların ardından ara kararını açıkladı.

28 TAHLİYE

Mahkeme, Sedat Şahin’in oğlu Serkan Şahin, yeğeni Mehmet Şahin ve Burhanettin Saral’ın da arasında olduğu 28 kişinin tutuklu kalmış oldukları süre, üzerlerine atılı suçun niteliğinin değişme ihtimali, atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı ve tutuklulukta kalmış oldukları süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi.

SEDAT ŞAHİN TUTUKLANDI

Mahkeme Sedat Şahin hakkındaki dava kapsamında daha önce çıkarılan yakalama kararının kaldırılarak tutuklanmasına karar verdi.

DHA

suç örgütü , sarallar , şahinler , tahliye , mahkeme