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  1. 13 Nisan 2017 00:30

Sakarya'da gaz patlaması: 9 yaralı

Sakarya'da bir evde meydana gelen gaz patlamasında 9 kişi yaralandı.

Sakarya'da gaz patlaması: 9 yaralı
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Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki bir evde gaz patlaması meydana geldi. Patlamada 9 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesindeki C.K.’ya ait bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz patlaması meydana geldi.

Patlamayı duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sek edildi.
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Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri, patlamanın olduğu eve girerek yaralananları dışarı çıkardı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Hamza S., Kadir S., Onur K., Adem K., Tayyip K., Kadir Y., Ahmet S., Serkan T., Muhammet Tayyip F.’yi Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. İtfaiye ekipleri evde son kontrolleri yapmasının ardından jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

İHA

gaz , sakarya , patlama