Şampiyon sörfçü ile köpek balığının tehlikeli yakınlaşması

Dünya şampiyonluğu da bulunan sörfçü Matt Wilkinson, Avustralya'da sörf yaparken bir köpekbalığıyla burun buruna geldi. Bölgede görev yapan can kurtaranlara ait bir drone, o anları saniye saniye kaydetti. Neyse ki sörfçü, köpekbalığının saldırısına maruz kalmadı. Avustralya'da köpekbalığı saldırıları sık yaşanıyor. Geçtiğimiz ay 46 yaşındaki bir sörfçü köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.