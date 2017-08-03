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  3. 03 Ağustos 2017 22:26

Samsun'da trafik kazası: 28 yaralı

Samsun'da TIR ile halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 28 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 28 yaralı
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Samsun’da TIR ile Çarşamba Belediyesi’ne ait halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay bugün Tekkeköy İlçesi Selyeri mevkiinde meydana geldi. Ordu yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan yabancı plakalı TIR, görgü tanıklarının ifadesine göre trafiğin sıkışması sonucu fren yaptı. Bu sırada arkasından gelen Çarşamba Belediyesi’ne ait 55 RT 071 plakalı Halk Otobüsü sürücüsü, TIR’a çanpmamak için manevra yaptı ancak başaramadı. TIR’a çarpan halk otobüsü yolun sağındaki şarampole yuvarlanarak yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre halk otobüsünde bulunan yolculardan 28’i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çarşamba ve Tekkeköy İlçeleri ile Samsun merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu bildirildi. Yaralılara ait eşyalar görevliler tarafından otobüsten alınarak polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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