Sarıyerliler Hıdırellez'i coşkuyla kutladı

Baharın habercisi Hıdırellez nedeniyle Sarıyer’de de çeşitli kutlamalar yapıldı. Sarıyer Belediyesi tarafından organize edilen şenliklere katılan binlerce vatandaş, Hıdırellez coşkusunu doyasıya yaşadı.

Baharın gelişini simgeleyen ve her yıl mayıs ayında çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez, Sarıyer’de de büyük bir coşkuya sahne oldu. Bahçeköy’de başlayan kutlamaların ardından geleneği bozmayan Sarıyer halkı, Kırklareli’de bulunan Bolca Nine Türbesi’ni ziyaret etti.Sabah 06.00'da Çayırbaşı Mahallesi’nden kalkan Sarıyer Belediyesi’ne ait 20 otobüslük kafileye, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem ve Cumhuriyet Halk Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Deniz de eşlik etti.

Dua edip, lokma dağıttılar

Türbe ziyaretinde dua edip, lokma dağıtan vatandaşlar Mutlu Köyü’nde gerçekleşen kutlamalara da katıldı. Sarıyerliler, günün yorgunluğunu mesire alanında yapılan piknikle attı. Geziye katılanlar, pikniğin ardından kısa bir tur yaparak Edirne’nin tarihi güzelliklerini görme fırsatı buldu. Sarıyer Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ikinci el kıyafetler Bolca Nine Türbesi’ne gelen vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yağmura aldırmadılar

Kutlamaların son durağı Demirciköy’de de vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden gönüllerince eğlendi. Hıdırellez şenliklerine; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Gelenek bozulmadı

Kutlamalar, kemençe ustasının Karadeniz ezgileri ve DJ eşliğinde sunulan yöresel müziklerle adeta karnaval havasına büründü. Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sergilediği dans gösterileriyle büyük beğeni topladı. Birbirinden leziz yemekler ve değişik süs eşyalarının satıldığı stantların da kurulduğu alanı gezen Başkan Şükrü Genç, vatandaşlarla sohbet etti. Hıdırellez kutlamalarında bir gelenek haline gelen ateşin üzerinden atlayan vatandaşlar, halaylarla günü noktaladı.