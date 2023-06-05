Şaşkına çeviren görüntü: Haziran ayında kar yağdı

Türkiye'de yaz bir türlü gelmezken Haziran ayının başında Gümüşhane'nin Kazıkbeli Yaylası'na kar yağdı.

Türkiye, Haziran ayında sağanak yağışlar ve bu yağışların getirdiği sel felaketleriyle mücadele ederken Gümüşhane’de çekilen bir fotoğraf şaşkınlık yarattı.

YAYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gümüşhane'nin Kazıkbeli Yaylası'na kar yağdığı fotoğrafa yer verildi. Öte yandan Haziran ayı ortasında Rusya üzerinden gelme olasılığı bulunan serin havayla buraya yeniden kar yağabileceği belirtildi.