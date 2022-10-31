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Savaş bir ülkeye daha sıçradı: Füzelerin hedefi oldular

Savaş bir ülkeye daha sıçradı: Füzelerin hedefi oldular
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş başka bir ülkeye daha sıçradı. Sabah saatlerinde Rusya, Ukrayna'nın 5 kentine füze saldırısı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'dan 4 bölgeyi topraklarına katmasından sonra çatışmalar daha da şiddetlenirken sabah saatlerinde Ukrayna'nın 5 kentinden patlama sesleri yükseldi.

 "40 RUS SEYİR FÜZESİ FIRLATILDI"
Moskova yönetimi, Ukrayna'nın Kiev, Zaporijya, Kirovograd, Harkiv, Odessa kentlerini hedef aldı. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, Twitter'den yaptığı paylaşımda Rus güçlerince Ukrayna'ya yönelik seyir füzeleri ile saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu sabah Ukrayna'ya 40 Rus seyir füzesi fırlatıldı." ifadesini kullandı.

RUS FÜZESİ MOLDOVA'YA DÜŞTÜ
Öte yandan Ukrayna'nın komşusu Moldova, Rus füzelerinden birinin ülke sınırlarına düştüğünü açıkladı. Moldova İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzenin Ukrayna sınırında bulunan Naslavcea köyüne isabet ettiği belirtildi. Kimsenin yara almadığı olayda çok sayıda evin camları kırıldı.

Etiketler rus füze
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