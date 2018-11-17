Sayısal Loto 17 Kasım çekilişi sonuçları

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 167'nci çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 30, 34, 36, 41 ve 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 878 bin 772 lira 78 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu çekilişte 5 bilen 138 kişi 6 bin 290 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 286 kişi 78 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 161 bin 25 kişi 11 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.