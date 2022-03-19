Sayıştay ortaya çıkarmıştı; o paralar faiziyle geri alınacak

RTÜK üyelerinin "keyfi kararlarla" yüksek yurtdışı gündelikleri ve maaş belirledikleri ortaya çıkmıştı. En az 453 bin TL olan bu tutarın yasal faizi ile birlikte sorumlularından geri alınmasına karar verildi.

Sayıştay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelerinin keyfi kararlarla yüksek yurtdışı gündelikleri ve maaş belirlediklerini ortaya çıkarttı.

Yapılan yargılama sonucunda en az 453 bin TL olan bu tutarın yasal faizi ile birlikte sorumlularından geri alınmasına karar verildi.

Geçtiğimiz 2019 yılında Sayıştay’ın, RTÜK denetimlerinde, yurtdışı gündeliği olarak yapılan ödemelerin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. 15 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayan üyelerin yurtdışı gündeliğinin tespitinde bakanlık müsteşar yardımcısı emsal alınması gerekirken Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un yürürlükte olmayan 39’uncu maddesi çerçevesinde “en yüksek devlet memuru” olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın emsal alındığı tespit edildi. Sayıştay, RTÜK üyelerinin mali hakları ile sosyal hak ve yardımları kapsamında istisnai bir durumunun olmamasına karşın yüksek ödeme yapıldığını vurguladı.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Günlük 230 Euro’yu bulan, toplamda ise 453 bin TL’ye ulaşan harcamalarla ilgili Sayıştay 6’ncı Dairesi’nde süren yargılama da son buldu. Yayımlanan kararda, kurumun yaptığı yüksek tutarlı ödemeler, kanunlara aykırı bulundu. Kararda, haksız ödemelerin kamu zararına neden olduğu, 2012’den sonra göreve gelen ve harcırahtan yararlanan eski kurul üyeleri ile halen görev yapanlardan bu tutarın faizi ile geri alınması hükme bağlandı.

GERİ ÖDEME ZORUNLULUĞU

İtiraz için Sayıştay Temyiz Kurulu’nun yetkilendirildiği kararda, yurtdışında harcanmak üzere ödenen yüksek tutarlı harcırahları alan kurul üyelerinin yanı sıra ödeme kararlarında imzası bulunan özel kalem müdür vekili ve uzman personel de harcırahları geri ödemekle sorumlu tutuldu.

REDDETMİŞTİ

Sayıştay’ın fazla harcırah ödendiği tespitinin kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından bir açıklama yayımlayan RTÜK Başkanlığı, fazla ödeme iddialarını reddederek şu açıklamayı yapmıştı:

“RTÜK’te üyelerin ve uzmanların yurt dışı görevlendirmeleri, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır. RTÜK, Türkiye’nin imza attığı Uluslararası Yayıncılık Sözleşmelerinin tarafı bir kuruldur. Üyeler ve uzmanlar, Üst Kurul toplantısında üyelerin onayıyla belirlenip, görevlendirilmektedirler. Yurt dışında görevlendirilen üye ve Üst Kurul uzmanlarına, Harcırah Kanunu’nda belirlenmiş olan makam ve derecelerine göre, harcırah ödemesi yapılmaktadır."

‘KAMU KAYNAKLARI İSRAF EDİLİYOR’

Üyeliği kurul kararı ile düşürülen medya ombudsmanı Faruk Bildirici, kurumda yapılan ballı yurtdışı gezileri gündeme getirmişti. Faruk Bildirici’nin “Birbirlerini dış gezilerde ağırlıyorlar. 14 kişilik heyetle Hollanda’ya gidildi. Kamu kaynakları israf ediliyor. Gittiğiniz dış gezileri ve aldığınız harcırahları açıklayın” çağrısına RTÜK’ten yanıt gelmemişti. Ancak Başkan Ebubekir Şahin daha sonra TBMM’de yapılan denetim sırasında milletvekillerinin ısrarlı soruları üzerine harcırah tutarlarının doğru olduğunu açıklamıştı.

Birgün