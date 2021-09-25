Sedat Peker'in bilgi kaynağını canlı yayında açıkladı

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, katıldığı canlı yayında yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çeken organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kaynağını açıkladı.

Yeniçağ TV’de Emre Kulcanay’ın sorularını yanıtlayan Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker’in gerek videolarında gerekse Twitter hesabında gündeme getirdiği iddiaları değerlendiren Tantan, Peker’in bilgi kaynağını da açıkladı.

Peker’e bilgilerin, devlet aklına sahip insanların bunları açığa çıkarmak adına gönderdiğini söyleyen Tandan, şöyle konuştu:

“Devletin kendi içinde de artık, oradaki devlet aklına sahip olan namuslu, düzgün insanların da bir şekilde bunu açığa çıkarmak suretiyle halkı bilinçlendirme, bir şekilde açılım sağlanıyor.

Bu toplumun uyanmasına katkı sağlıyor. Şu anda tek kişi mahkemeleri çalıştırdığı takdirde kendileri de aynı suç örgütü içinde çıkacaktı.

Temizliğini temizleyemeyen bir devlet var. Bizi dinleyen vatandaşlar bilsin ki bütün bu arşiv bilgiler süreç içerisinde devletin hem aklındadır hem de yazılıdır. Türk geleneği örf adetinde her şey yazılır çizilir.

Bu iktidar ortadan kaldırırım dese de bir yer de depodadır. Bunlar açıldığı takdirde bu suçu işleyenler, buradan para kazananlar hepsi açığa çıkar.”