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Sedat Peker'in kapatılan sosyal medya hesabı geri açıldı

Sedat Peker'in kapatılan sosyal medya hesabı geri açıldı

Emre Olur Peker', organize suç örgütü lideri Sedat Peker‘in kapatılan Instagram hesabının yeniden açıldığı bilgisini verdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker‘in Instagram hesabına kullanıcılar ulaşamıyordu. 

Peker’in hesabına girmek isteyen kullanıcılar “Kullanıcı bulunamadı” uyarısıyla karşılaşmıştı. 

EMRE OLUR'DAN AÇIKLAMA
Sedat Peker'e yakınlığı ile bilinen isimlerden Emre Olur Peker'in hesabının açıldığını duyurdu.

Olur paylaşımında; "Sn. Sedat PEKER’in Instagram hesabı geri açıldı!" ifadelerini kullandı.

Etiketler sedat peker instagram hesap
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