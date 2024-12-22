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Sezgin Baran Korkmaz pazarda işporta tezgahı açtı: ''Parayı bulmanın peşindeyim''

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Kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik gibi suçlamalardan tutuklandıktan sonra ABD'ye iade edilen bir zamanların iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, New York'taki Central Park'ta işporta tezgahı açtı.

Avusturya'da ‘kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik’ gibi suçlardan tutuklanan ve ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, geçtiğimiz sene tahliye edilmişti.

 

Bir zamanların zengin isimlerinden iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, şimdilerde ABD’nin New York şehrinde, Manhattan ilçesindeki Central Park bölgesinde işportacılık yaptığı görüldü.

Tezgahında kışlık giyim ürünleri satan Korkmaz, X hesabından, “Bir zamanlar Jetten inmeyen SBK şimdiler de Central Park ta buz gibi hava da korsan işporta tezgahı açtı.” paylaşımını yaptı. Korkmaz videoda, "'Ne iş yapıyorlar' diyorlar ya, merak etmeyin parayı bulmanın peşindeyim." dedi.

 

Etiketler sbk Sezgin Baran Korkmaz işporta kaçak tezgah central park
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