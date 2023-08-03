SGK duyurdu: Birikmiş paralarınızı geri alabilirsiniz!

Milyonlarca vatandaş emekli olmak için gün sayarken, Sosyal Güvenlik Kurumu, kurumda biriken paraların geri ödenebildiğini duyurdu. İşte SGK'da birikmiş paraları geri alabilmek için yapılması gerekenler...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli resmi kurumların ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı yardımların bazıları vatandaşlar tarafından bilinmiyor.



Bu kapsamda SGK da dahil olmak üzere pek çok kurumda bu durumdan habersiz vatandaşların alacakları birikirken, e-Devlet'ten bu parayı sorgulamak adına açıklama geldi.



Milyonlarca vatandaş çeşitli haklar çerçevesinde devletten nakdi yardım alabiliyor. Örneğin, bir yakınınız hayatını kaybettiği zaman 'ölüm parası' verilir. Fakat birçok vatandaş bu paranın ölümün sonrasında geride kalan tek çocuğa verildiğine dair yanlış bir bilgiye sahip.



Ölüm parasını en büyük çocuk çeker ama başka çocukların da hesaplarına tek tek aynı oran yatırılır. Bu bir bankaya ya da PTT'ye bir ödeme emri şeklinde gelir. Para çekilmediği takdirde bu hak kaybolur. Bu hakların takip edilmesi önemli.



Öte yandan babası vefat eden kız çocukları, evlenirken Sosyal Güvenlik Kurumu''ndan (SGK) çeyiz parası ödemesi alabilir. Atlanan bir başka ödeme de, yeni doğum yapan çalışanlara ödenen süt parası ve bakıcı parası. Geçici iş görmezlik ödemesi de bunlardan biridir.



PEKİ DEVLETİN VERDİĞİ SOSYAL YARDIMLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Öncelikle e-Devlet''in www.turkiye.gov.tr internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor.



e-Devlet''e girdikten sonra arama çubuğuna 'SGK Şahıs' yazın.

Karşınıza dört adet seçenek çıkacak. Bu kayıtlar içerisinde 'SGK Şahıs Ödemeleri Sorgulama' www.turkiye.gov.tr/sgk-sahis-odemeleri-sorgulama seçeneğine tıklayın.



Açılan sayfada ödeme ve yardımlar çıkacak. Burayı sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.