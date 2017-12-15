Şii liderlerden ''silah'' çağrısı

Irak'ın en önemli Şii liderlerinden Ali Sistani, milis kuvvetlerin elindeki tüm silahların Irak hükümetinin kontrolüne verilmesi çağrısı yaptı.

Irak'ın en önemli Şii liderlerinden Ayetullah Ali Sistani, "isyancılara karşı savaşta kullanılan tüm silahlar Irak hükümetinin denetimine sunulmalıdır." şeklinde fetva verdi.



Sistani, 2014'te Musul'un terör örgütü IŞİD tarafından ele geçirilmesinin ardından verdiği fetvayla Haşdi Şabi milis güçlerinin oluşmasına öncülük etmişti.

İran'dan da destek alan Haşdi Şabi, IŞİD'in Irak'ta yenilgiye uğratılmasında önemli rol oynamıştı.