Türkiye'den skandal karar için flaş adım
Türkiye'den skandal karar için flaş adım
O ülkede korkutan deprem ! Tsunami uyarısı...
O ülkede korkutan deprem ! Tsunami uyarısı...
Sürpriz ziyaret ! Genelkurmay fotoğrafı paylaştı
Sürpriz ziyaret ! Genelkurmay fotoğrafı paylaştı
''Uzay gemisi olabilir mi ?'' deniliyordu... Belli oldu !
''Uzay gemisi olabilir mi ?'' deniliyordu... Belli oldu !
İngiltere'den NATO'ya Rusya çağrısı: ''Kesebilir...''
İngiltere'den NATO'ya Rusya çağrısı: ''Kesebilir...''
Reina katliamı davasında flaş gelişme !
Reina katliamı davasında flaş gelişme !
173 kilo çıktı... Bakın nereye saklamışlar !
173 kilo çıktı... Bakın nereye saklamışlar !
TRT'deki 5 milyonluk sekreter vurgununda flaş gelişme
TRT'deki 5 milyonluk sekreter vurgununda flaş gelişme
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Aralık 2017 22:25

Şii liderlerden ''silah'' çağrısı

Irak'ın en önemli Şii liderlerinden Sistani'den milislere silah çağrısı geldi.

Şii liderlerden ''silah'' çağrısı
A+ A-

Irak'ın en önemli Şii liderlerinden Ali Sistani, milis kuvvetlerin elindeki tüm silahların Irak hükümetinin kontrolüne verilmesi çağrısı yaptı.

Irak'ın en önemli Şii liderlerinden Ayetullah Ali Sistani, "isyancılara karşı savaşta kullanılan tüm silahlar Irak hükümetinin denetimine sunulmalıdır." şeklinde fetva verdi.

Sistani, 2014'te Musul'un terör örgütü IŞİD tarafından ele geçirilmesinin ardından verdiği fetvayla Haşdi Şabi milis güçlerinin oluşmasına öncülük etmişti.

İran'dan da destek alan Haşdi Şabi, IŞİD'in Irak'ta yenilgiye uğratılmasında önemli rol oynamıştı.

şii , milis , lider
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM