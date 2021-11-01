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Siirt'te etkisiz hale getirilen getirilen teröristler böyle tespit edilmiş

Siirt'te 22 Ekim'de Eren-13 operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristin, fotokapanla tespit edildikten sonra SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, 22 Ekim'de Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

FOTOKAPAN İLE GÖRÜNTÜLENDİLER
Operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre, operasyondan 1 gün önce saat 18.42'de dağda ellerinde silah bulunan teröristler fotokapan ile görüntülendi. Yaban hayatın izlenmesi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntülerinden yerleri tespit edilen teröristler, SİHA ile vurularak etkisiz hale getirildi.

Etiketler siirt terörist
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