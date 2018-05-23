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  3. 23 Mayıs 2018 16:33

Siirt'te öldürülmüştü... Bakın kim çıktı !

Siirt'te etkisiz hale getirilen 5 teröristten "Kendal Hizan" kod adlı terörist bakın kim çıktı.

Siirt'te öldürülmüştü... Bakın kim çıktı !
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Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen 5  teröristten "Kendal Hizan" kod adlı teröristin birçok saldırının faillerinden  olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına  bağlı özel harekat timleri ve güvenlik korucularının da katılımıyla Siirt-Bitlis  sınırındaki Tandır Dağı bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava  destekli operasyon sürüyor.

Kaymakama saldırmış, karakol komutanını şehit etmiş

Operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten terörden arananlar  listesinde gri kategoride yer alan, örgütün sözde "Siirt-Bitlis Destova alan  sorumlusu" olduğu belirlenen "Kendal Hizan" kod adlı terörist Adnan Çelik'in  birçok saldırının planlayıcıları ve uygulayıcıları arasında yer aldığı tespit  edildi.

Örgüte 8 yıl önce katıldığı öğrenilen teröristin, eski Baykan  Kaymakamı Mehmet Kocabey'e 7 Temmuz 2017'de gerçekleştirilen suikast girişimi ile  24 Temmuz 2017'de Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen, Çukurca Jandarma  Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın şehit düştüğü ve 14  Nisan 2017'de de Tandır Dağı bölgesinde bir vatandaşın el yapımı patlayıcı  düzeneğine basması sonucu hayatını kaybettiği saldırıları planlayan ve uygulayan  örgüt mensuplarından olduğu belirlendi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda örgüt mensuplarına ait 4  piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 9 el bombası, 4 elektrikli fünye, 7  kilogram patlayıcı, 5 metre infilaklı fitil, 3 plastik patlayıcı, 2 uzaktan  kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı anahtar düzeneği, 23  şarjör, 5 kütüklük, 2 ses kayıt cihazı, fotoğraf makinesi, 5 taşınabilir bellek,  4 telsiz ile çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele  geçirildi.

Patlayıcı madde niteliği taşıyan malzemeler, cumhuriyet savcısının  talimatıyla olay yerinde imha edildi.

Siirt'in Baykan ilçesinin Tandır Dağı bölgesinde dün başlatılan  operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, teröristlerden birinin  örgütün sözde "Siirt-Bitlis Destova alan sorumlusu" "Kendal Hizan" kod adlı  Adnan Çelik olduğu açıklanmıştı.

AA

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