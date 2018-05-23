Siirt'te öldürülmüştü... Bakın kim çıktı !

Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten "Kendal Hizan" kod adlı teröristin birçok saldırının faillerinden olduğu belirlendi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat timleri ve güvenlik korucularının da katılımıyla Siirt-Bitlis sınırındaki Tandır Dağı bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

Kaymakama saldırmış, karakol komutanını şehit etmiş

Operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, örgütün sözde "Siirt-Bitlis Destova alan sorumlusu" olduğu belirlenen "Kendal Hizan" kod adlı terörist Adnan Çelik'in birçok saldırının planlayıcıları ve uygulayıcıları arasında yer aldığı tespit edildi.

Örgüte 8 yıl önce katıldığı öğrenilen teröristin, eski Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e 7 Temmuz 2017'de gerçekleştirilen suikast girişimi ile 24 Temmuz 2017'de Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen, Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın şehit düştüğü ve 14 Nisan 2017'de de Tandır Dağı bölgesinde bir vatandaşın el yapımı patlayıcı düzeneğine basması sonucu hayatını kaybettiği saldırıları planlayan ve uygulayan örgüt mensuplarından olduğu belirlendi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda örgüt mensuplarına ait 4 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 9 el bombası, 4 elektrikli fünye, 7 kilogram patlayıcı, 5 metre infilaklı fitil, 3 plastik patlayıcı, 2 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı anahtar düzeneği, 23 şarjör, 5 kütüklük, 2 ses kayıt cihazı, fotoğraf makinesi, 5 taşınabilir bellek, 4 telsiz ile çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Patlayıcı madde niteliği taşıyan malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

Siirt'in Baykan ilçesinin Tandır Dağı bölgesinde dün başlatılan operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, teröristlerden birinin örgütün sözde "Siirt-Bitlis Destova alan sorumlusu" "Kendal Hizan" kod adlı Adnan Çelik olduğu açıklanmıştı.