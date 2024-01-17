Siirt'te uyuşturucu operasyonu

Siirt'te şüpheli bir araca, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şirvan ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamda 2'si tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.