Siirt'te uyuşturucu operasyonu
Siirt'te şüpheli bir araca, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şirvan ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamda 2'si tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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