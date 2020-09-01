SON DAKİKA
20 BİN ÖĞRETMENİN ATAMASI YAPILDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Eylül 2020 14:45

Silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen başpehlivan Hakkı Aygün, silahlı saldırıya uğradı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aygün'ün 2 yıl önce de silahla yaralandığı ortaya çıktı.

A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Dün gece otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen başpehlivan Hakkı Aygün (35), silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Aygün hayatını kaybetti. Olay sonrası Emniyet’e giden U.C.S. adlı kişi, tabancasıyla teslim oldu.

Hakkı Aygün’ün, saldırıya uğramadan birkaç saat önce otomobilinde ‘Demedim mi Merdo vururlar seni’ şarkısını dinlediği anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Öte yandan Aygün’ün 24 Mart 2018’de Muratpaşa ilçesinde bir kafenin önünde çıkan kavgada silahla yaralanmıştı. Başpehlivan, hastanede bir süre tedavi görmüş ve ardından taburcu edilmişti.

Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
başpehlivan , Hakkı Aygün , başpehlivan Hakkı Aygün
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM