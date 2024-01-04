Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu
Antalyaspor ile yollarını ayıran Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu.
Trendyol 1. Lig'de lider durumda bulunan Eyüpspor, Sinan Gümüş'ü kadrosuna dahil etti.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, son olarak Antalyaspor forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kulüp, transferi "Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleriyle duyurdu.
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