Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

Cudi Dağı Kemerli Köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonu sırasında terör örgütü PKK üyeleri tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı. Güvenlik korucularından 40 yaşındaki Abdurrahman Avcı, burada tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

İYİLEŞİNCE GÖREVE DÖNDÜ

Avcı'nın daha önce 1995 yılında Gabar Dağı'nda ve 2016 yılında Şırnak merkezde sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan çatışmalarda yaralandığı belirtildi. Avcı, iyileştikten sonra görevine geri döndü.



Öte yandan, Avcı'nın 25 Şubat 2014 yılında sosyal medyadaki bir paylaşımı ise dikkat çekti. Avcı'nın Facebook'taki sosyal medya hesabından "Ben bu cennet vatanım için ölmeyi göze aldım, sizler yaşamayı göze alıyor musunuz?" diye yazdığı ve paylaştığı görülüyor.





