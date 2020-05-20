  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Mayıs 2020 21:48

Sisteme sızdılar! İzmir'de camilerden ''Çav Bella'' çalındı

İzmir'de merkezi sistemle ezan okunan çeşitli camilerin sistemine sızıldı. Minarelerinden İtalyan marşı "Çav Bella" çalındı.

Sisteme sızdılar! İzmir'de camilerden ''Çav Bella'' çalındı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi birçok ilçesindeki cami hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalındı.

İzmir Müftülüğü, ildeki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

MÜFTÜLÜK DOĞRULADI: SABOTAJ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR
Açıklamada, iddialarının doğru olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan Emniyet de konu hakkında araştırma başlattı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
izmir , camii , çav bella
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM