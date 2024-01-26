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Sobadan sızan gaz can aldı

Sobadan sızan gaz can aldı
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Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, evde bulunan 5 kişi de gazdan etkilendi.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dairede yaşayan Suriye uyruklu aileden haber alamayan komşuları bir yakınlarını aradı. Bunun üzerine eve gelen ailenin yakını kapıyı açtığında Ş.U. (20), Z.U. (4), A.U. (7), F.T. (64), A.E.M. (30) ve 7 yaşındaki Fatma Zehra A.'u hareketsiz vaziyette buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekiplerin yaptığı ilk kontrolde ailenin evde bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Aile fertleri ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Fatma Zehra A. kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Etiketler soba gaz zehir
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