Sokağa çıkma yasağında alkol satışı da yasak! İşte sebebi...

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Sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonları marketler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Ancak tekel ruhsatı olan işletmeler kapalı.
Yetkililer kararın, haksız rekabetin önüne geçilmesi için alındığını kaydetti.
Hafta sonları temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için marketlerin açık kaldığı vurgulandı.
Bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri açık olan market ve bakkalardan alkollü içki alınamayacak.
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