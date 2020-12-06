Sokağa çıkma yasağında şaşırtan görüntü

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Avcılar Merkez Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısına çıkan yabancı uyruklu gençler bir süre burada oturarak sohbet etti, çatıda uzanarak güneşlendi.
Bir ara telefon ile konuşan gençler daha sonra akşam saatlerinde çatıdan indi.
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