Sokağa çıkma yasağında şaşırtan görüntü

Avcılar Merkez Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısına çıkan yabancı uyruklu gençler bir süre burada oturarak sohbet etti, çatıda uzanarak güneşlendi.

Bir ara telefon ile konuşan gençler daha sonra akşam saatlerinde çatıdan indi.