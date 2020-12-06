  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Aralık 2020 12:23

Sokağa çıkma yasağında şaşırtan görüntü

İstanbul Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasında iki genç çatıya çıktı. Bir süre sohbet eden ve güneşlenen gençler daha sonra çatıdan indi.

Sokağa çıkma yasağında şaşırtan görüntü
A+ A-

Avcılar Merkez Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısına çıkan yabancı uyruklu gençler bir süre burada oturarak sohbet etti, çatıda uzanarak güneşlendi.

Bir ara telefon ile konuşan gençler daha sonra akşam saatlerinde çatıdan indi.

sokağa çıkma yasağı , korona , yasak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM