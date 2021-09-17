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Şoke eden olay: Satamadığı aracın üzerine çıkıp...

Şoke eden olay: Satamadığı aracın üzerine çıkıp...

Kayseri'de, nafakasını ödeyemeyen Hüseyin T. (38), hafif ticari aracının üzerine çıkarak, eline aldığı benzin bidonuyla kendini yakmak istedi

Olay, saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Meydanındaki saat kulesi yanında meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan ve bir süredir işsiz olan Hüseyin T., eski eşine vereceği nafakayı uzun süredir ödeyemedi.

ARACINI DA SATAMAYINCA ÜZERİNE ÇIKIP KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI
Kendine ait hafif ticari aracını da satamayan Hüseyin T., şehrin en işlek meydanına geldi. Burada aracının üzerine çıkan Hüseyin T., elindeki bidondaki benzini üzerine döktü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İKNA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Olay yerine gelen polis ekipleri kendini yakma girişiminde bulunan Hüseyin T.’yi ikna etmek için çalışma başlattı. Vali Şehmus Günaydın ile görüşmek istediğini söyleyen Hüseyin T., ikna olmadı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Elindeki benzin bidonuyla Valiliğe yürümeye başlayan Hüseyin T.’yi polis ekipleri etkisiz hale getirdi. Sinir krizi geçiren Hüseyin T. ambulanstaki ilk müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Etiketler yakma araç satamadığı araç
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