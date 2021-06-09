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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 87 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 8 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Son 24 saatte 87 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. 

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı.

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