Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 87 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 8 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.
Son 24 saatte 87 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı.
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