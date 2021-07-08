Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 48 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 8 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 226 bin 427 testin sonucuna göre 5 bin 171 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 5 bin 12 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 48 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Açıklanan verilere göre, 1. doz koronavirüs aşısını yaptıranların oranı yüzde 59.90'a ulaştı. 2. doz ortalamasının yüzde 26.52 olduğu aşılamada, 1,2 ve 3. doz aşı olanların sayısı ise 56 milyon 191 bin 948 olarak açıklandı.