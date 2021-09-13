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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatin koronavirüs verilerini paylaştı. Yapılan paylaşıma göre koronavirüs vaka sayıları düne göre artış gösterdi.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 13 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 243'dan 231'e düştü. İyileşen hasta sayısı 26 bin 52 olurken toplam 319 bin 110 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 231 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 26 bin 52 hasta taburcu olurken bugün 319 bin 110 test yapıldı.

Etiketler korona koronavirüs vaka sayısı 13 eylül vaka sayısı
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