Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 10 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 176 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 10 Aralık Corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre vaka sayıları 29 Ağustos'tan beri ilk kez 19 binin altını görürken, son 24 saatte yapılan 347 bin 232 testte 18 bin 561 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 129 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,02, 2’nci doz ortalaması yüzde 81,96 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 494 bin 740, 2’nci dozda 50 milyon 871 bin 127 ve 3’üncü dozda 12 milyon 580 bin 728 olmak üzere toplam 121 milyon 532 bin 728 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

BAKAN KOCA'DAN EKSİK AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşıları eksik olanları uyararak, "Covid-19’a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı" ifadelerini kullandı.