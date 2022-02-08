  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 koronavirüs testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 8 Şubat 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 452 bin 363 testin sonucuna göre 111 bin 96 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 82 bin 168 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 241 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona koronavirüs vaka sayısı 8 şubat 8 şubat koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Motorinden sonra benzine de zam geldi!
CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan iktidara rest!
Kulislerden sızan iddia: AK Parti'de ve Saray'da rahatsızlık var!
Silüet katliamına İBB ''dur'' dedi! O inşaat mühürlendi
Çok kritik ''dolarizasyon'' uyarısı! Listede Türkiye de var!
İşte şimdi ortalık karışacak! 13 anket firmasının anketlerinin ortalaması alındı
Fiyat listeleri güncellendi; işte Türkiye'de satılan en ucuz 0 km otomobiller
Piyasalar yine ''kıpır, kıpır'' ! Dolar, Euro ve altın yükselişte
Kalbinizi 20'li yaşlara döndürecek mucize gıdalar belirlendi
Tanju Özcan bombayı patlattı: ''11 milletvekili istifa etsin, bu iş bitsin''