Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 koronavirüs testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 8 Şubat 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan 452 bin 363 testin sonucuna göre 111 bin 96 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi. İyileşen kişi sayısı ise 82 bin 168 olarak açıklandı. Son 24 saatte 241 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.