Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

5 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 266 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 71 bin 736 oldu.

25 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 453 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 90 bin 117 oldu.

"DİKKAT ÇEKEN BİR KONU"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı." ifadelerini kullandı.