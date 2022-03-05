Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 5 Mart 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 32 bin 389 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 5 Mart 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan 360 bin 353 testin sonucuna göre 32 bin 389 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi. İyileşen kişi sayısı ise 57 bin 894 olarak açıklandı. Son 24 saatte 174 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.