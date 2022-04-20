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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Açıklanan son verilere göre Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 3 bin 668 oldu.

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 158 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 158 bin 523 testte 3 bin 668 Vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 857 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Etiketler korona koronavirüs
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