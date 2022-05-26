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Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Etiketler korona koronavirüs tablo
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