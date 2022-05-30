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Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 4 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 30 Mayıs 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

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