Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu
Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 4 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 30 Mayıs 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.
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