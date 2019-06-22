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  3. 22 Haziran 2019 08:55

Son İstanbul anketi açıklandı; fark 5 puan !

Yarın yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yapılan son seçim anketi sonuçları açıklandı. İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan araştırmaya göre Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’ın 5 puanlık fark ile önünde yer alıyor.

Son İstanbul anketi açıklandı; fark 5 puan !
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23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul seçimine yönelik son araştırma sonuçlarını açıklayan İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul çapında 1500 kişi ile, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 52,11, AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım yüzde 47, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ise yüzde 0,84 oy oranına ulaştı.

Araştırmayla ilgili raporda şu ifadelere yer verildi:

“Bu raporun veri kaynağını oluşturan, 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul çapında 1.500 kişi ile, bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle, gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldığında iki aday arasındaki farkın Ekrem İmamoğlu lehine 5 puan olduğu değerlendirilmektedir. İstanbul Ekonomi Araştırma’nın, 23 Haziran 2019 İstanbul tekrar seçimleri için resmi oy oranı tahmini Ekrem İmamoğlu için %52,11 ve Binali Yıldırım için %47’dir. Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar’ın oy oranının %0,84 olduğu değerlendirilmektedir.”

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