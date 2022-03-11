Sonunda bu da oldu! Depoyu fulletti, parayı vermeden kaçtı

Manisa'da, akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, otomobilinin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçtı.

Manisa'da bir sürücü, benzin istasyonunda depoyu doldurduktan sonra kaçtı.

Turgutlu ilçesinde dün gece yarısı sıralarında Manisa kavşağındaki akaryakıt istasyonuna giden sürücü, pompa görevlisi Barış G.'dan (29) depoyu doldurmasını istedi.

Depoyu dolduran Gençtan pompayı çıkarınca sürücü gaza basıp kaçtı. Barış G., otomobilin arkasından koştu, ancak ulaşamadı. İş yeri sahipleri, şüpheliden şikayetçi oldu.

PLAKA SAHTE ÇIKTI

Plakanın sahte çıktığını belirten Barış G., "Plakayı ön camda gördüm, otomobilin yeni alındığını düşündüm. Otomobilin deposunu doldurdum. Pompayı çıkardıktan sonra arkamı döndüğüm sırada hiçbir şey demeden kaçtı. Arkasından bağırdım. Üzerindeki plakayı sorgulattık o plaka da sahte çıktı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" dedi.

"820 TL ZARARIMIZ VAR"

Akaryakıt istasyonu işletme müdürü Ramazan Ö. (30) ise "Sürücüden ve yanındakilerden şikayetçiyiz. 820 TL zararımız var" diye konuştu.