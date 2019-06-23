Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçe açığı katlandı !

Hükümetin politikaları Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) iyice çıkmaza soktu. Bütçe açığı her yıl artan SGK, bir türlü toparlanamıyor. Bütçedeki görev zararları içerisinde en büyük pay SGK’ye ait. Ancak geçen yılla kıyaslandığında hızla artan zararın boyutu da dikkat çekiyor. Ayrıca Hazine’den SGK’ye yapılan yardım da geçen yıla göre hızla artmış durumda.

2016 yılında 20.6 milyar lira açık veren SGK, 2017 yılını 24.1 milyar lira açıkla kapattı. SGK’nin 2018 bütçesinde öngörülen açığı 34 milyar liraydı. Bu yıl sonunda ise SGK’nin 47.6 milyar lira açık vermesi bekleniyor. Ayrıca bütçedeki beklentiler çoğu zaman tutmuyor. Gerçekleşme beklenenin üzerinde oluyor. Bütçeye göre SGK’nin bu yıl toplam geliri 414.6 milyar lira, toplam gideri ise 462.3 milyar lira olacak. Hükümet ise muhalefetin “SGK batıyor” eleştirilerine SGK’nın gelirlerinin giderlerini karşılama oranının arttığı ve SGK açığının GSYH’ya oranının düştüğü savunusu ile yanıt veriyor. Hükümete göre gelirlerin giderleri karşılama oranı 2002 yılında yüzde 71.5 iken, bugün yüzde 93.6. SGK açığının GSYH’ye oranı ise yüzde 0.66 olarak açıklanıyor. Ancak bu yılın ilk 5 ayındaki bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında durumun hükümetin açıklamalarından farklı olarak çok da iç açıçı olmadığı ortaya çıkıyor. Bütçeden yapılan cari transferler incelendiğinde görev zararları içerisinde en büyük pay SGK’ye ait. Bütçe gider tablolarına göre, bu yılın ilk 5 ayında oluşan görev zararları toplamı 38.1 milyar lira. Bunun 35.4 milyar lirası SGK’ya ait. Geçen yılla karşılaştırıldığında ise zarardaki tablo daha net ortaya çıkıyor. Bütçe gider tablolarına göre geçen yılın ilk 5 ayında SGK’nin görev zararı 22.9 milyar liraydı. Bu yıl ise aynı dönemde zarar 35.4 milyar liraya yükselmiş durumda.

Hazine yardımı arttı

Hazine’den yapılan yardımlar içerisinde de aslan payı SGK’ye ait. Bu yılın ilk 5 ayında tüm kurumlara yapılan Hazine yardımlarının toplamı 71.1 milyar lira. Hazine’den 5 ayda SGK’ye yapılan yardımın miktarı ise 48.2 milyar liraya ulaşmış durumda. Oysa geçen yılın ilk 5 ayında Hazine’den SGK’ye yapılan yardım miktarı 29.1 milyar liraydı. 2018’in tamamında ise Hazine’den SGK’ye 75.2 milyar lira yardım yapıldı. Bu yılın ilk 5 ayında Hazine’den SGK’ye yapılan yardım, geçen yılın tamamında yapılan yardımın yarısını çoktan aşmış durumda. Daha yılın yarısı bile olmadan bu rakama ulaşılmış olması, yılın sonuna kadar Hazine’den SGK’ye yapılacak yardımın daha da artacağını gösteriyor. Bu arada sosyal güvenlik kurumlarına Hazine yardımları kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü’ne bu yılın ilk 5 ayında 173.4 milyon lira yardım yapıldı. İŞKUR’a yapılan Hazine yardımı, SGK’ye yapılan yardımın büyüklüğünü de ortaya koydu.