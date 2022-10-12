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Sosyal medya bu iş ilanını konuşuyor: Gözü kara, kavga edecek, sabıkalı eleman aranıyor

Sosyal medya bu iş ilanını konuşuyor: Gözü kara, kavga edecek, sabıkalı eleman aranıyor

İstanbul'da bir restoranın verdiği, "Diğer mekanların valeleriyle kavga edecek sabıkalı biri aranıyor" ilanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya bu ilanı konuşuyor! Bir restoranın, çevresindeki diğer mekanların elemanlarıyla kavga ettirmek için iş ilanı açması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"GÖZÜ KARA, CESUR"
Etiler'de olduğu belirlenen restoranın ilanında, "15:00-01.00 saatleri arasında çalışacak vale arıyoruz. Sokak aralarına park ettiğimiz için diğer mekan valeleriyle yer kapma kavgası yaşıyoruz. Bizim aradığımız gözü kara, kavga etmeye çekinmeyecek cesur 2 vale" ifadelerine yer verildi.

'SABIKALI' VURGUSU
Gündem olan paylaşımın en dikkat çekici noktası ise ilanın en alt kısmında yer alan, 'Sabıkalı olması tercih sebebi' kısmı oldu.

Etiketler sosyal medya ilan iş ilanı
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