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Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgası kanlı bitti

Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgası kanlı bitti
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Günlerdir sosyal medyada atışan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavası sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada fitness dersleri, yaşam tarzı ile ilgili yayınlar yapan ve çok sayıda takipçisi olan Savaş Cebeci, bir videosunda, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" dedi.

Bunun üzerine dövüşçü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okudu. İstediğin yerde kavga edebiliriz diyen Kaan Kazgan'a Cebeci'den jet yanıt geldi.

 İki isim karşı karşıya geldi.

Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'yi döverek kanlar içinde bıraktı.

Etiketler Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavga
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