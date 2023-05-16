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Sosyal medyada depremzedelere küfür soruşturması

Sosyal medyada depremzedelere küfür soruşturması
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Seçim sonuçları sonrası depremzedelere küfrettiği videoyu sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşan kişi hakkında gözaltı ve yakalama talimatı verildi.

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta büyük bir katılımla sandık başına gittiği seçimler sonrası bir sosyal medya kullanıcısı depremzedelere yönelik ağır küfürler ve hakaretler etti. TikToK'ta paylaşılan o video sonrası soruşturma başlatıldı.

DEPREMZEDE SEÇMENLERİ HEDEF ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin 15 Mayıs'ta deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzede seçmenlere yönelik Tiktok'ta @alibabaxxl" rumuzlu hesap üzerinden ağır hakaret, küfür, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren bir video tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

 SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheliye yönelik "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

 GÖZALTI VE YAKALAMA TALİMATI VERİLDİ

Soruşturma çerçevesinde, şüphelinin gözaltına alınması yönünde talimat verildi. Ayrıca şüphelinin yurt dışında bulunma ihtimaline karşı hakkında yakalama kararı da çıkarıldı.

DHA

Etiketler depremzedelere küfür küfür soruşturması tiktok TikTok
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