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Sosyal medyada viral olan görüntüler: Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi

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ABD’de bir kişi kumsalda birbiriyle bağlantısı olmayan iki denizi elleriyle kum kazarak birleştirdi. O görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir kumsalda çekilen görüntüler gündem yarattı. İki denizin arasında sadece kumlardan oluşan bir tabaka olduğunu fark eden adam ilginç bir yönteme başvurdu.

Gencin yaklaşık bir saat süren kum kazımı sosyal medyada kısa sürede paylaşıldı. Söz konusu görüntüler, milyonlarca izlendi.

 

 

Etiketler ABD sosyal medya kumsal
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