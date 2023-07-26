Sosyal medyada viral olan görüntüler: Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi
ABD’de bir kişi kumsalda birbiriyle bağlantısı olmayan iki denizi elleriyle kum kazarak birleştirdi. O görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir kumsalda çekilen görüntüler gündem yarattı. İki denizin arasında sadece kumlardan oluşan bir tabaka olduğunu fark eden adam ilginç bir yönteme başvurdu.
Gencin yaklaşık bir saat süren kum kazımı sosyal medyada kısa sürede paylaşıldı. Söz konusu görüntüler, milyonlarca izlendi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol