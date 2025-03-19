Sosyal medyaya erişim kısıtlaması: X ve Instagram'a giriş yapılamıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı soruşturmaların ardından sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı.

İstanbul başsavcılığı iki ayrı soruşturmada İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Dün üniversite lisans diploması iptal edilen İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alınanlar arasında. Gazeteci İsmail Soymaz ise Gezi eyemleri bağlamında gözaltına alındı.

Soruşturma ve gözaltılar sonrası X, Instagram ve YouTube’a da erişim zorlaştı.

İfade Özgürlüğü Derneği şu platformların bant genişliğinin daraltıldığını ya da yavaşlatıldığını duyurdu: X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram ve Signal.