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  3. 26 Şubat 2020 22:50

Sosyal medyayı sallayan diyalog ! Şirin Payzın'ın eleştirisine yanıt geldi

Gazeteci Şirin Payzın'ın İtalya'dan dönmesi ve İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs salgınına dair önlem alınmadığını iddia etmesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi.

Sosyal medyayı sallayan diyalog ! Şirin Payzın'ın eleştirisine yanıt geldi
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Gazeteci Şirin Payzın, İtalya'dan dönmesinin ardından paylaştığı İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs salgınına dair hiçbir önlem olmadığını ifade etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Şirin Payzın'ın mesajını alıntılayarak "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gazeteci Şirin Payzın arasındaki 'koronavirüs' mesajları sosyal medyanın gündemine oturdu. Gazeteci Şirin Payzın, İtalya'dan döndükten sonra İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs salgınına dair hiçbir önlem olmadığını belirtti.

BAKAN KOCA'DAN ŞİRİN PAYZIN'A YANIT

Şirin Payzın'ın mesajlarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" mesajını paylaştı.

İşte o diyalog:

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