  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri erkene çekildi

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri erkene çekildi

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri erkene çekildi
Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekerek hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirtti. Göktaş, "Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı SED ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon TL tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz. Çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 

 

DHA

Etiketler SED Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi bayram sed ödemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partililer ile YRP'liler arasında yerel seçim savaşı: 7 yaralı var AK Partililer ile YRP'liler arasında yerel seçim savaşı: 7 yaralı var Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi Geri geldiler: Antalya sahillerinde endişe veren istila Geri geldiler: Antalya sahillerinde endişe veren istila İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku MHP'li milletvekili İsrail ile ticareti milli görev ilan etti MHP'li milletvekili İsrail ile ticareti milli görev ilan etti Dilan Polat - Engin Polat çiftinden suç duyurusu Dilan Polat - Engin Polat çiftinden suç duyurusu Bayram tatilinde Antalya'ya gidecekler dikkat: Tatilci akını var... Bayram tatilinde Antalya'ya gidecekler dikkat: Tatilci akını var... Etna Yanardağı halka şeklinde duman püskürttü Etna Yanardağı halka şeklinde duman püskürttü Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında AK Partili Mehmet Metiner ''affını'' istedi AK Partili Mehmet Metiner ''affını'' istedi