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Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemlerin listesi açıklandı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

13 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen

19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

14 NİSAN PAZAR

13.30 Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor Emre Kargın

16.00 Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge

19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın

Etiketler Hakem süper lig 32. hafta
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