Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemlerin listesi açıklandı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

13 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen

19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

14 NİSAN PAZAR

13.30 Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor Emre Kargın

16.00 Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge

19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın