Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemlerin listesi açıklandı.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
13 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen
19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu
14 NİSAN PAZAR
13.30 Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor Emre Kargın
16.00 Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın
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