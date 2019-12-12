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  3. 12 Aralık 2019 23:13

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı ! 26 milyon TL 1 kişiye çıktı

Süper Loto oyununun 634'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 14, 26, 30, 36 ve 44 olarak belirlendi.

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı ! 26 milyon TL 1 kişiye çıktı
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Süper Loto'nun 634. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 26 milyon 78 bin 544 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 145 kişi 7 bin 93 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 957 kişi 160 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 134 bin 155 kişi 14 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden yatırdığı bildirildi.

İşte kazandıran numaralar;

5-14-26-30-36-44

AA

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