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  3. 08 Mayıs 2020 21:38

Şüphe üzerine durdurulan kamyondan bakın ne çıktı!

Konya'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kamyondan 590 koli ve 29 bin 500 kutu içerisinde 5 milyon 900 bin gümrük kaçağı makaron çıktı!

Şüphe üzerine durdurulan kamyondan bakın ne çıktı!
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonu şüphe üzerine kent merkezi girişinde durdurdu. Emniyet otoparkına çekilen kamyonda arama yapan polis, karton bardak kolilerinin arasına gizlenmiş, üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan 590 koli ve 29 bin 500 kutu içerisinde 5 milyon 900 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, operasyon anı ise drone ile anbean görüntülendi.

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