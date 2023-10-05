Suriye'de Türk SİHA'sı düşürüldü iddiası yalanlandı

MasterChef'te kavga! Barbaros ve Barış birbirine girdi! Somer şef önlüğünü çıkarttırdı

Buket Aydın yeni bir sektöre girdiğini duyurdu

AK Parti ve MHP'den emekli maaşı düzenlemesine ret

2,10 TL indirim gelen benzine bir büyük indirim daha

Gülşen'in sıradışı dekoltesi olay oldu: İç çamaşırı mı pantolon mu ?