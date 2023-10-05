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Suriye'de Türk SİHA'sı düşürüldü iddiası yalanlandı

Suriye'de Türk SİHA'sı düşürüldü iddiası yalanlandı
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de düşürülen SİHA'nın TSK'ya ait olduğu iddialarını yalanladı.

Suriye'de Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğü iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.  

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye’de düşürülen SİHA’nın TSK’ya ait olduğu iddialarını yalanladı. Kaynaklar düşürülen SİHA'nın TSK'ya ait olmadığını bildirdi.

 

İHA

Etiketler milli savunma bakanlığı suriye siha tsk
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