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  3. 02 Ocak 2018 17:15

Suriye'den Hatay'a iki top mermisi atıldı !

Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Suriye'den 2 top mermisi atıldı.

Suriye'den Hatay'a iki top mermisi atıldı !
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Yayladağı kırsalına 2 top mermisi atıldı, misliyle karşılık verildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Suriye'den 2 top mermisi atıldı. Herhangi bir kaybın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri misliyle karşılık verdi

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait bir noktadan  atıldığı belirlenen 2 top mermisi Yayladağı ilçesi Belengöz Hudut Karakolu  yakınlarındaki boş araziye isabet etti.

Herhangi bir kaybın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri atışın  yapıldığı noktaya misliyle karşılık verdi.

 Bu arada Beşşar Esed rejimine ait birliklerin, Hatay sınırı  yakınlarındaki muhaliflerin kontrolündeki köylere yönelik saldırıları devam  ediyor.

AA

hatay , suriye , top mermisi
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